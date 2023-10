La zattera con cui Thor Heyerdahl attraversò il Pacifico - Cruciverba

Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti.(larvik, 6 ottobre 1914 – andora, 18 aprile 2002) è stato un antropologo...

Il Kon-Tiki è la zattera usata dall'esploratore e scrittore norvegese Thor Heyerdahl nella sua spedizione nel 1947 attraverso l'Oceano Pacifico dal Sud America alle isole della Polinesia. Il battello fu così chiamato secondo un antico nome Inca del dio della pioggia (Kon). In seguito alla sua impresa, lo stesso nome fu dato come titolo del libro che Heyerdahl scrisse per descrivere la sua avventura.