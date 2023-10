La zattera con cui l'esploratore Thor Heyerdahl attraversò il Pacifico | - Cruciverba

Se sei appassionato di giochi enigmistici come CodyCross, Word Lanes e delle parole crociate della Settimana Enigmistica, e cerchi la soluzione per la definizione "La zattera con cui l'esploratore Thor Heyerdahl attraversò il Pacifico", sei nel posto giusto! In questa guida, esploreremo le risposte per i cruciverba, rivelando la soluzione a sette lettere: "KON TIKI".

Imbarcati in un viaggio avventuroso attraverso i mari e le parole crociate, guidati dalla zattera leggendaria di Thor Heyerdahl, la "KON TIKI". Questa soluzione non è solo una risposta enigmistica, ma una chiave per aprire le porte di una delle imprese più ambiziose della storia dell'esplorazione.

Thor Heyerdahl, audace archeologo ed esploratore norvegese, desiderava dimostrare che antichi popoli erano in grado di navigare sugli oceani, sfidando le credenze comuni della comunità internazionale. La sua impresa più celebre è stata la traversata del Pacifico a bordo della Kon-Tiki, una zattera costruita in legno di balsa leggero e resistente.

Nel 1947, partendo dal Perù, Heyerdahl e il suo equipaggio hanno navigato per 101 giorni sull'oceano, raggiungendo infine l'atollo di Raroia nella Polinesia Francese. La Kon-Tiki, simbolo di audacia e intraprendenza, ha dimostrato che le avventure del passato potrebbero essere più straordinarie di quanto si pensasse.

Quando ti trovi di fronte alla definizione "La zattera con cui l'esploratore Thor Heyerdahl attraversò il Pacifico" nei tuoi giochi enigmistici, la soluzione "KON TIKI" ti connette a un capitolo affascinante dell'esplorazione marina. Ogni lettera di questa parola evoca il coraggio di sfidare l'ignoto, navigando verso l'orizzonte su una zattera leggendaria.

