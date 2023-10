Una fotografia vivente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fotografia vivente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOSIA

Significato/Curiosita : Una fotografia vivente

All'interno e sulla superficie del tessuto vivente. kirlian riteneva che le immagini create dalla fotografia kirlian potessero rappresentare un campo di... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il sosia è colui che presenta una somiglianza fisica, specialmente a livello del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Una fotografia vivente : fotografia; vivente; Antica fotografia ; Grado che misurava la sensibilità in fotografia ; Quello d argento si usa in medicina e fotografia ; fotografia immediata; La stampa di una fotografia ; L imprecisione dei contorni nella fotografia ; fotografia da cui sono stati rimossi i difetti; La più piccola entità di sostanza vivente ; Un moschicida vivente ; Duplicare un essere vivente ; Brigante malvivente ; Lo è una lingua vivente ; Secondo Diodoro Siculo era un re egizio capace di trasformarsi in una qualsiasi creatura vivente ; Luce prodotta da un organismo vivente ;

Cerca altre Definizioni