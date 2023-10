Relativo alla costa ligure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla costa ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RIVIERASCO

Significato/Curiosita : Relativo alla costa ligure

"mar ligure" (da san vincenzo in giù, "mar tirreno") nel portolano relativo alla costa toscana settentrionale. il mar ligure va dalla liguria alla corsica:... Numerosi provvedimenti restrittivi a carico dei componenti del “sodalizio rivierasco”, tra cui due appartenenti alle forze dell'ordine, accusati di corruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Relativo alla costa ligure : relativo; alla; costa; ligure; relativo all astronautica; relativo al principio fondante delle norme morali; Prefisso latino relativo a ciò che sta all interno; Prefisso greco relativo alle articolazioni; relativo alla pelle; relativo all arte del navigare; relativo all intestino; Mostrare impazienza alla maniera del cavallo; Meticci dalla pelle olivastra; Lo Scipione che s'oppose alla distruzione di Cartagine |; Anfibi dalla forma di anguilla affini alle salamandre |; Prima di cadere balla ; È gustoso cotto alla cacciatora; Un alternativa alla pasta; Accosta mento di colori simili ma con diverse sfumature; Accosta mento nel vestire molto accurato; Lo è un prodotto che non costa nulla; Lo è la costa della Tripolitania o della Cirenaica; Si accosta volentieri al naso; Si trova in costa Azzurra; Rinomata costa sarda; Città ligure di confine; Un ligure di Oneglia o Porto Maurizio; La località ligure con questo famoso teatro; Margherita ligure ; Il nome colloquiale di una squadra di calcio ligure ; Comune ligure che dà il nome a un oliva; Il Gabriello poeta e drammaturgo ligure del 600;

Cerca altre Definizioni