La Soluzione ♚ Una delle Cinque Terre della costa ligure La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MANAROLA - MONTEROSSO .

Significato della soluzione per: Una delle cinque terre della costa ligure Manarola (IPA: /mana'rla/, Manaròlla, Manaèa in ligure spezzino, Manaöa nella parlata locale) è una frazione del comune di Riomaggiore in provincia della Spezia. Antico borgo della Riviera di Levante, costituisce una delle Cinque Terre.

