SOLUZIONE: VICINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prossimo confinante" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prossimo confinante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Vicino? Il concetto si riferisce a qualcosa che si trova immediatamente accanto o nelle vicinanze di un altro oggetto o luogo, condividendo un confine o uno spazio adiacente. La relazione di prossimità è fondamentale per descrivere le posizioni spaziali, sia in contesti geografici che in ambienti più ristretti come case, uffici o paesaggi naturali. La presenza di elementi vicini influisce spesso sulla percezione dell’area, creando un senso di continuità o isolamento tra le diverse parti coinvolte.

Per risolvere la definizione "Prossimo confinante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prossimo confinante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Vicino:

V Venezia I Imola C Como I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prossimo confinante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

