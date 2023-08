Lo risolse Edipo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo risolse Edipo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENIGMA

Significato/Curiosita : Lo risolse edipo

Strangolava o divorava chiunque non fosse in grado di rispondere. nel mito edipo risolse l'enigma rispondendo "l'uomo, che nell'infanzia cammina a quattro zampe... Tedeschi "enigma", prima in polonia e, dopo lo scoppio della guerra, anche in francia e gran bretagna. la decrittazione dei messaggi cifrati con enigma fornì...