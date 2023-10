I nativi di Pola e Abbazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nativi di Pola e Abbazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISTRIANI

Significato/Curiosita : I nativi di pola e abbazia

Santissima trinità abbazia di sant'irmina (o abbazia di öhren), ex abbazia e oggi casa di riposo a treviri ha sede l'università di treviri (universität trier)... istriani solo in base alla parlata. andando incontro alla vera natura dell'istria, molti istriani tendono oggi a considerarsi semplicemente istriani,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : I nativi di Pola e Abbazia : nativi; pola; abbazia; nativi della città della pulzella; I nativi di Stiria e Tirolo; I nativi dell Aquila o di Teramo; I nativi dell isola di Ceylon; nativi di un centro nel Comasco; nativi di Medina; Come la testa dei nativi americani e dei punk; La Ayane popola re cantante; Un capola voro di Michelangelo conservato agli Uffizi; Il popola re Bruce del rock; Danza popola re originaria di Cuba; La popola re investigatrice di Agatha Christie; Il Patacca tra le più popola ri maschere; Popola no il Vecchio Mondo; La cittadina francese con l abbazia di San Geraldo; L abbazia in cui sono incoronati i sovrani inglesi; Fu distrutta con l abbazia ; Vi sorge una celebre abbazia laziale; Vi si può ammirare l abbazia di Cluny; Vi è l abbazia Santa Maria la Sanità del Casale; La famosa abbazia francese distrutta dopo la condanna del giansenismo;

Cerca altre Definizioni