La Soluzione ♚ Mucchi di spighe La definizione e la soluzione di 6 lettere: Mucchi di spighe. COVONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Mucchi di spighe: I mucchi di fieno o I covoni (Les Meules) è il titolo di una serie di quadri impressionisti dipinti da Claude Monet. Il nome si riferisce in termine stretto, ai venticinque dipinti (W1266-1290, secondo la numerazione adottata da Daniel Wildenstein nel suo catalogo ragionato delle opere di Claude Monet) iniziati dopo il raccolto di fine estate 1890 e continuato fino ai primi mesi del 1891. La serie ha per oggetto principale dei covoni di grano che si trovavano in un campo vicino alla casa dell'artista a Giverny, nell'Eure, in Normandia. La particolarità di questa serie è quella di ripetere lo stesso modello per mostrare i diversi effetti ... Altre Definizioni con covoni; mucchi; spighe; Fasci di frumento; Fascine di spighe; Mucchi di persone; Mucchi di covoni; Produce fiori violacei in spighe; Fiore a spighe violacee;

La risposta a Mucchi di spighe

COVONI

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Mucchi di spighe' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.