La Soluzione ♚ Fiore a spighe violacee La definizione e la soluzione di 7 lettere: Fiore a spighe violacee. VERBENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fiore a spighe violacee: Verbena L. è un genere di piante erbacee annue o perenni della famiglia delle Verbenaceae. Sostantivo Significato e Curiosità su: Verbena L. è un genere di piante erbacee annue o perenni della famiglia delle Verbenaceae. verbena ( approfondimento) f sing (pl.: verbene) (storia) (religione) pianta usata nella religione romana per diversi riti sacri; in particolare era usata dai sacerdoti feziali, il cui compito era quello di negoziare i trattati con i nemici (botanica) nome comune di una pianta del genere Verbena, erba perenne originaria dell'Europa e usata in erboristeria la sua classificazione scientifica è Verbena officinalis ( tassonomia) (botanica) parte del nome comune di piante del genere Verbena, vedi verbena odorosa olio essenziale che si ottiene dalla cedrina o verbena odorosa Sillabazione ver | bè | na Pronuncia IPA: /ver.'b.na/ Etimologia / Derivazione dal latino verbena, che deriva da verber "percossa" per l'uso sacro che ne facevano i sacerdoti feziali, i quali percuotevano i trattati con questa pianta Sinonimi (verbena officinalis) verbena officinalis Parole derivate (botanica) Verbena, verbenacee, vermena Termini correlati (storia, religione) feziale

feziale (botanica) cedrina, verbena odorosa Altre Definizioni con verbena; fiore; spighe; violacee; Produce fiori violacei in spighe; Fiore a spighe viola; Fiore non ancora aperto; Fiore che ispirò una colonna; Fiore simile alla margherita; Fascine di spighe; Bacche violacee mangerecce; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fiore a spighe violacee

VERBENA

V

E

R

B

E

N

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Fiore a spighe violacee' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.