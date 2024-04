La Soluzione ♚ Il Libro della Creazione nella Bibbia

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il Libro della Creazione nella Bibbia. GENESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Il libro della creazione nella bibbia: Il libro della Genesi (in ebraico bereshìt, lett. "in principio", dall'incipit; in greco Ges, ghènesis, lett. "nascita", "creazione", "origine"; in latino Genesis), comunemente citato come Genesi (al femminile), è il primo libro della Torah del Tanakh ebraico e della Bibbia cristiana. Il libro è conosciuto anche con il nome di Primo Libro di Mosè. Scritto in ebraico e diviso in cinquanta capitoli, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi la sua redazione definitiva, per opera di autori ignoti, è collocata al VI-V secolo a.C. in Giudea, sulla base di precedenti tradizioni orali e scritte. Nei primi undici ...

