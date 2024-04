La Soluzione ♚ Lavora di giorno e di notte

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lavora di giorno e di notte. TURNISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Lavora di giorno e di notte: Il turnista (detto anche musicista di studio, session player, session man o sideman) è un musicista convocato per suonare in studio di registrazione per un preciso progetto musicale oppure in appoggio a un artista o gruppo musicale di cui non è un membro stabile. Si tratta in genere di professionisti ben accreditati e virtuosi dello strumento, cui è richiesto un alto grado di adattabilità per quello che riguarda lo stile, la lettura dello spartito e il repertorio, per potersi rapidamente adattare all'ambito in cui si devono inserire.

