La Soluzione ♚ Lasciarono incisioni rupestri in Lombardia

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lasciarono incisioni rupestri in Lombardia. CAMUNI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Lasciarono incisioni rupestri in lombardia: I Camuni erano un popolo dell'Italia antica di lingua preindoeuropea vissuti in Val Camonica, dove si insediarono circa nel 5000 a.C.. Il territorio interessato dalla loro presenza ricade all'interno dell'attuale provincia di Brescia, presso le Alpi centrali in Val Camonica. In passato vennero chiamati anche con il nome in lingua latina di Camunni, attribuito loro da autori del I secolo, o come gli antichi Camuni, per distinguerli dagli attuali abitanti della val Camonica. Fra i massimi produttori di arte rupestre in Europa, il loro nome è legato alle celebri incisioni rupestri della Val Camonica, che costituiscono - considerata la povertà ...

