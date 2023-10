La Josefa ex canoista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Josefa ex canoista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEM

Significato/Curiosita : La josefa ex canoista

josefa idem (goch, 23 settembre 1964) è un'ex canoista ed ex politica tedesca naturalizzata italiana. campionessa mondiale e olimpica nella specialità... Josefa idem (goch, 23 settembre 1964) è un'ex canoista ed ex politica tedesca naturalizzata italiana. campionessa mondiale e olimpica nella specialità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

