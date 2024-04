La Soluzione ♚ Indulgente flessibile La definizione e la soluzione di 10 lettere: Indulgente flessibile. TOLLERANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Indulgente flessibile: Il paradosso della tolleranza è un paradosso che si configura nell'ambito dello studio dei processi decisionali, enunciato dal filosofo ed epistemologo austro-britannico Karl Popper nel 1945. Esso stabilisce che una collettività caratterizzata da tolleranza indiscriminata è inevitabilmente destinata ad essere stravolta e successivamente dominata dalle frange intolleranti presenti al suo interno. La conclusione, apparentemente paradossale, formulata da Popper consiste nell'osservare che l'intolleranza nei confronti dell'intolleranza stessa sia condizione necessaria per la preservazione della natura tollerante di una società aperta. Altre Definizioni con tollerante; indulgente; flessibile; Che non sopporta certi farmaci; Ne chiude uno I indulgente; Le ha larghe l indulgente; Non flessibile o severo; Pianta molto flessibile; Cerca altre soluzioni cruciverba

TOLLERANTE

