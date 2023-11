La definizione e la soluzione di: Gli abitanti di Honolulu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : HAWAIANI

Significato/Curiosita : Gli abitanti di honolulu

Dell'isola di oahu, la quale appartiene interamente alla contea di honolulu. si estende su un'area di 177,2 km² e ha una popolazione di 345 064 abitanti, circa... Le isole Hawaii (/a'vai/ o /a'wai/; hawaiano Hawaii, [h'vji], inglese , /h'wa.i/ ) sono uno Stato federato degli Stati Uniti d'America (il 50º ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

