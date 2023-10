La federazione dei tennisti italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La federazione dei tennisti italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FIT

Significato/Curiosita : La federazione dei tennisti italiani

la federazione italiana tennis e padel (fitp), in precedenza federazione italiana tennis (fit), anche nota come federtennis, è l'organo che storicamente... Le voci che iniziano con o contengono il titolo. fit – codice iso 639-3 della lingua meänkieli fit – energia vitale presente in ogni persona nel folklore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

