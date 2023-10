Le conteggia il dietologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le conteggia il dietologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALORIE

Significato/Curiosita : Le conteggia il dietologo

L'errata convinzione che non sia necessaria la consulenza di un dietologo qualificato. le diete dimagranti si basano generalmente su un regime ipocalorico... Comune, con la parola "calorie" si intendono le kilocalorie; per esempio, dicendo che in un etto di pane ci sono 250 calorie si vuole dire 250 kilocalorie...