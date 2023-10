Energetiche dal punto di vista del dietologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Energetiche dal punto di vista del dietologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALORICHE

All'ingestione di una bevanda energetica, la ripped fuel, datagli dal suo dietologo e fisioterapista personale, daniel cerrini, in sostituzione della... All'ingestione di una bevanda energetica, la ripped fuel, dataglisuoe fisioterapista personale, daniel cerrini, in sostituzione della... Con il termine calorico si indica un ipotetico fluido il quale, prima degli studi compiuti da James Prescott Joule, venne ipotizzato al fine di spiegare i fenomeni legati allo scambio di calore. In particolare, si pensava che tale fluido calorico fosse responsabile, con la sua minore o maggiore concentrazione, della diversa temperatura dei corpi. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

