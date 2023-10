Breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CORTO

Significato/Curiosita : Breve

Contengono il titolo. breve – valore di una nota musicale. breve – termine araldico. breve apostolico – documento pontificio. breve – segno diacritico.... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corto maltese (disambigua). «non sono un eroe, mi piace viaggiare e non amo le regole, ma ne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

