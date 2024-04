La Soluzione ♚ Botanico svedese del 700 La definizione e la soluzione di 6 lettere: Botanico svedese del 700. LINNEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Botanico svedese del 700: Carl Nilsson Linnaeus, divenuto Carl von Linné in seguito all'acquisizione di un titolo nobiliare (chiamato Carlo Linneo in italiano, dalla forma latinizzata del nome, Carolus Linnaeus; Råshult, 23 maggio 1707 – Uppsala, 10 gennaio 1778), è stato un medico, botanico e naturalista svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. La lettera L., posta spesso a seguire delle indicazioni di nomenclatura binomiale nei cataloghi di specie, identifica il cognome dello scienziato. Altre Definizioni con linneo; botanico; svedese; Istituto Botanico; La polpa del frutto per il botanico; Azienda svedese di mobili; Auto svedese oggi cinese; Stieg giallista svedese; Cerca altre soluzioni cruciverba

LINNEO

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Botanico svedese del 700' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.