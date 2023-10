Un alternativa alla pasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alternativa alla pasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RISO

Significato/Curiosita : Un alternativa alla pasta

Cercando altri significati, vedi pasta (disambigua). la pasta (in ambito tecnico definita come pasta alimentare) è un alimento a base di farina di diversa... L'oryza sativa (da cui si ottiene il "riso asiatico") e l'oryza glaberrima (da cui si ottiene il "riso africano"). il riso è il cereale in assoluto più consumato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

