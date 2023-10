Alberi lungo i viali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberi lungo i viali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PLATANI

Significato/Curiosita : Alberi lungo i viali

i viali di circonvallazione di firenze sono una serie di viali da quattro a sei corsie che circondano il centro di firenze sulla sponda a nord dell'arno... Balbisiana. in sudamerica viene fatta distinzione tra banane e platani. in italia, generalmente i platani che si trovano in commercio sono le varietà di banane...