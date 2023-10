Santi protettori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Santi protettori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PATRONI

Significato/Curiosita : Santi protettori

Retribuzione. grazie a questa fama, i due diventarono tradizionalmente santi protettori dei medici e dei farmacisti. pare che i due fossero originari dell'arabia... Disambiguazione – "patroni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi patroni (disambigua). disambiguazione – se stai cercando una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 ottobre 2023

