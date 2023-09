L ufficiale della nuova scuola avverrà il prossimo mese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ufficiale della nuova scuola avverrà il prossimo mese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : APERTURA

Significato/Curiosita : L ufficiale della nuova scuola avverra il prossimo mese

Monastero, che però avverrà solo pochi mesi dopo la sua morte. il periodo della pentecoste del 1902 vide peggiorare la salute di gemma galgani. il 21 settembre... Sono: 1.c4: apertura inglese 1.cf3: apertura réti 1.f4: apertura bird 1.b3: apertura larsen esse danno origine alle cosiddette aperture laterali. tutte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

