Il futuro più prossimo

Avverbio

Significato e Curiosità su: C'è ancora domani è un film del 2023 scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, al suo esordio come regista.Il film è stato presentato alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma in concorso nella categoria "Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani", ottenendo due premi, tra cui il premio speciale della giuria e una menzione speciale come miglior opera prima. È stato poi premiato come Film dell'anno ai Nastri d'argento del 2024.Il film ha ottenuto 19 candidature ai David di Donatello, risultando il film di un esordiente con il più alto numero di candidature nella storia del premio. La pellicola è stata un successo ...

domani ( approfondimento)

nel giorno che segue immediatamente l'oggi (ironicamente) mai (gergale) tra dieci anni

Sostantivo

domani m, inv

il giorno seguente a quello di cui si parla o si scrive, l'indomani (per estensione) il futuro, l'avvenire

Sillabazione

do | mà | ni

Pronuncia

IPA: /do.'ma.ni/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dalla locuzione del latino volgare de mane ossia "di mattina", (sottinteso prossima)

Citazione

Sinonimi

avverbio

il giorno seguente, il giorno successivo, il giorno dopo, il prossimo giorno

in futuro, in avvenire

(per estensione) mai

sostantivo

futuro, avvenire

(scherzoso) mai, giammai

sostantivo

l'indomani

Contrari

passato, presente

Parole derivate

dopodomani

Termini correlati

ieri, oggi, l'altro ieri

Proverbi e modi di dire