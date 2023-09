È ridotto in certe ferrovie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È ridotto in certe ferrovie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCARTAMENTO

Significato/Curiosita : E ridotto in certe ferrovie

ferrovie che si sviluppano per un totale di circa 1.038 km di lunghezza, di cui 430 km a scartamento ordinario e circa 608 km a scartamento ridotto (950... Convenzionalmente si distingue tra: scartamento largo scartamento normale (ordinario o standard) scartamento ridotto i principali scartamenti usati nel mondo sono:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È ridotto in certe ferrovie : ridotto; certe; ferrovie; Abitazioni a canone ridotto case; In romanesco marcio e malridotto ; ridotto d intensità o di quantità; Treno interregionale con ridotto numero di fermate; ridotto in piccole parti; Convogli a scartamento ridotto ; ridotto in miseria; La apertura posteriore di certe giacche; certe riviste ne cercano uno alla settimana; L alta suola di certe scarpe; Il nebbione di certe metropoli; Memorabile come certe avventure; Sgradite all orecchio come certe musiche; certe giacche l hanno doppio; Forze dell ordine delle ferrovie italiane; Azienda delle ferrovie ; Le ferrovie con evoluzioni dei luna park; ferrovie dello Stato; L azienda delle ferrovie dello Stato con i Frecciarossa; L azienda delle ferrovie ; Strade o ferrovie che corrono lungo la costiera;

Cerca altre Definizioni