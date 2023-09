Nella botte piccola c è il vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella botte piccola c è il vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BUONO

Significato/Curiosita : Nella botte piccola c e il vino

Anche barile) è una piccola botte in legno, della capacità compresa normalmente tra 225 e 228 litri utilizzata per l'affinamento del vino, sia bianco che... Contengono il titolo. buono acquisto o buono sconto – biglietto o documento che dà diritto ad uno sconto su un determinato acquisto buono pasto – mezzo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

