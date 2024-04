La Soluzione ♚ Chi lo è non è affidabile La definizione e la soluzione di 11 lettere: Chi lo è non è affidabile. POCO DI BUONO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chi lo e non e affidabile: Poco di buono è il primo mixtape del rapper italiano Vacca, pubblicato nel 2008. Aggettivo Significato e Curiosità su: Poco di buono è il primo mixtape del rapper italiano Vacca, pubblicato nel 2008. poco m sing che è in scarso numero poco è un avverbio di quantità Avverbio poco in quantità non eccessiva costano un po' poco queste brioche di pasticceria, eppure sono ottime Pronome poco m scarsa quantità numero esiguo di persone Sostantivo poco m solo sing (familiare) mancante quel tipo è un poco di buono Sillabazione pò | co Pronuncia IPA: /'pko/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino paucus Citazione Sinonimi (aggettivo) esiguo, inadeguato, insufficiente,limitato, misurato, modesto, piccolo, scarso

esiguo, inadeguato, insufficiente,limitato, misurato, modesto, piccolo, scarso breve, corto, debole

(di cose numerabili) minimo, , modico, rado

minimo, , modico, rado (di cose non numerabili) raro, tenue,

raro, tenue, (avverbio) appena appena, a stento, esiguamenteinsufficientemente, moderatamente, scarsamente, modicamente, parcamente,

appena appena, a stento, esiguamenteinsufficientemente, moderatamente, scarsamente, modicamente, parcamente, (di tempo) brevemente, non molto

brevemente, non molto raramente

(sostantivo) briciolo, minimo, pezzetto, spizzico, piccola quantità, poche cose

briciolo, minimo, pezzetto, spizzico, piccola quantità, poche cose discreta quantità Contrari (aggettivo)' abbondante, ampio, eccessivo,grande, molto, sufficiente, numeroso,

abbondante, ampio, eccessivo,grande, molto, sufficiente, numeroso, (di cose non numerabili) esagerato, frequente, lungo

esagerato, frequente, lungo (avverbio) abbastanza, alquanto, assai, molto parecchio, sufficientemente, tanto abbondantemente, esageratamente, eccessivamente

abbastanza, alquanto, assai, molto parecchio, sufficientemente, tanto abbondantemente, esageratamente, eccessivamente (di tempo) lungamente, a lungo, per molto

lungamente, a lungo, per molto spesso Parole derivate dappocaggine, dappoco, poc’anzi Proverbi e modi di dire a dir poco : in genere in merito ad una lamentela, è una critica per cui più persone s'intendono riguardo a qualcuno appunto non gradito; altrimenti indica qualcosa di speciale, unico, meraviglioso

: in genere in merito ad una lamentela, è una critica per cui più persone s'intendono riguardo a qualcuno appunto non gradito; altrimenti indica qualcosa di speciale, unico, meraviglioso a poco a poco

da poco

tra poco

