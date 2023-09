Esatto giusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esatto giusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRECISO

Significato/Curiosita : Esatto giusto

Cifra del prezzo giusto era 2858); il concorrente doveva dunque modificare cifra per cifra il prezzo del tabellone, per formare quello giusto; dopo la prima... Precisione è esprimibile in termini di deviazione standard. uno strumento preciso dovrebbe essere allo stesso tempo anche accurato, a meno di conoscere l'entità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Esatto giusto : esatto; giusto; esatto preciso; Gli esatto ri delle imposte nell antica Grecia; Si paga in esatto ria; L esatto contrario; L esatto contrario; L esatto opposto di colà; Compensi per esatto ri; Che arriva al momento giusto ; Il dittongo del giusto ; Capitato al momento giusto ; Il prode ateniese soprannominato il giusto ; Ci vuole quella giusta al momento giusto ; Il sapere intervenire al momento giusto ; giusto in questo punto;

Cerca altre Definizioni