Un vino DOC prodotto nell Oltrepò Pavese - Cruciverba

Il Sangue di Giuda è un vino DOC (Denominazione di Origine Controllata) prodotto nell'Oltrepò Pavese, una rinomata regione vitivinicola situata nella Lombardia meridionale, in Italia. Questo vino è noto per la sua particolare dolcezza e il suo caratteristico colore rosso rubino. Il nome "Sangue di Giuda" è spesso associato a una leggenda secondo cui il vino rosso ricordava il tradimento di Giuda Iscariota nella Bibbia, ma in realtà è una delizia dolce e fruttata apprezzata dai palati che amano i vini da dessert. Il Sangue di Giuda è spesso realizzato da uve come il Croatina, il Barbera e il Ughetta, ed è noto per la sua fragranza fruttata e il sapore ricco di frutti rossi. Questo vino è una delizia da gustare in abbinamento a dolci e dessert, ma può essere apprezzato anche da solo per la sua dolcezza equilibrata e il suo carattere distintivo. È una parte importante della tradizione enologica dell'Oltrepò Pavese.

