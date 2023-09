Un vino DOC prodotto nell'Oltrepò Pavese - Cruciverba

Se stai cercando la risposta alla definizione "Un vino DOC prodotto nell'Oltrepò Pavese" per le tue parole crociate preferite, come la Settimana Enigmistica, CodyCross, Word Lanes e altri giochi enigmistici simili, sei nel posto giusto! In questo articolo, ti sveleremo la soluzione completa e precisa per questa definizione di tredici lettere: SANGUE DI GIUDA.

Il SANGUE DI GIUDA è un vino DOC (Denominazione di Origine Controllata) prodotto nell'Oltrepò Pavese, una rinomata regione vinicola situata nella Lombardia meridionale, in Italia. Questo vino rosso dolce è famoso per il suo sapore unico e il suo nome affascinante.

La denominazione "Sangue di Giuda" è spesso associata a una leggenda secondo cui Giuda Iscariota, il traditore di Gesù nell'Ultima Cena, si sarebbe impiccato a una vite di questa regione, colorando i grappoli d'uva di rosso con il suo sangue. Sebbene questa storia sia puramente leggendaria, aggiunge un tocco di mistero e fascino alla tradizione del vino Sangue di Giuda.

Questo vino è noto per il suo sapore dolce e fruttato, con sentori di frutti rossi, ciliegie e mora. Ha una gradazione alcolica moderata e spesso viene apprezzato come vino da dessert o come accompagnamento a formaggi stagionati. La sua dolcezza lo rende adatto anche a piatti piccanti e speziati.

Il Sangue di Giuda è un vino molto popolare nella regione dell'Oltrepò Pavese e in altre parti d'Italia. La sua produzione è regolamentata dalla denominazione DOC, che garantisce la qualità e l'autenticità del vino.

Ora che hai la soluzione per questa definizione delle parole crociate, puoi completare con successo il tuo puzzle e continuare a goderti l'emozione dei giochi enigmistici. Il Sangue di Giuda è un vino che incarna la tradizione e la passione enologica dell'Oltrepò Pavese.

Speriamo che questa risposta ti sia stata utile nella tua ricerca delle soluzioni per le parole crociate e che tu possa condividerla con gli amici e la famiglia appassionati di vini pregiati e di cultura enologica. Buon divertimento con i tuoi giochi enigmistici e con il delizioso Sangue di Giuda!

Disambiguazione – se stai cercando oltrepò pavese, vedi oltrepò pavese. l'oltrepò pavese è un'area geografica della provincia di pavia con superficie... Il sangue di giuda dell'oltrepò pavese o sangue di giuda è un vino doc la cui produzione è consentita nella provincia di pavia.

