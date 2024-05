La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Quadretti che si uniscono come mosaici ing

Sostantivo

Il puzzle (in inglese ['pzl]; in italiano /'pazel, 'pazol/ o anche /'pule/) è un gioco da tavolo di tipo rompicapo in cui bisogna incastrare tra loro dei pezzi di cartone di piccole dimensioni fino a risalire all'immagine originale.

puzzle ( approfondimento) m inv

gioco che consiste nel riordinare su un ripiano molteplici pezzi per formare un'immagine completa (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

puz | zle

Pronuncia

IPA: /pazol/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Sinonimi