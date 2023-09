L ultimo mese estivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultimo mese estivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SETTEMBRE

Significato/Curiosita : L ultimo mese estivo

«orario estivo». una denominazione più precisa perché riferita allo scopo del cambiamento d'orario e quindi slegata dal riferimento alla stagione estiva, è... Il mese di settembre prendeva il nome di amazonius. nel calendario rivoluzionario francese l'anno terminava a cavallo del mese di settembre: fino al 16... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

