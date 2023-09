Un titolo per efficaci cannonieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un titolo per efficaci cannonieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GOLEADOR

Significato/Curiosita : Un titolo per efficaci cannonieri

L'anno successivo, stagione 2006-2007, milito segna 23 gol, secondo tra i cannonieri del campionato dopo ruud van nistelrooy del real madrid con 25, consentendo... Supplementare. goleada : vittoria con almeno tre gol di scarto[senza fonte]. goleador : giocatore che, nel corso di un torneo, segna un alto numero di gol. gollonzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

