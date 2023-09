Il titolo del baronetto inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il titolo del baronetto inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SIR

Significato/Curiosita : Il titolo del baronetto inglese

baronetto (in inglese baronet, abbreviazione bt.) è un titolo assegnato dalla corona britannica. la sua dignità è il baronettato e il titolo femminile... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sir (disambigua). questa voce sugli argomenti società e nobiltà è solo un abbozzo. contribuisci... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il titolo del baronetto inglese : titolo; baronetto; inglese; titolo da Sforza e Visconti; titolo da ufficiali ottomani; titolo per l allenatore; Un titolo del Tesoro; Antico titolo orientale inferiore a re; titolo ancora in uso in Sicilia; Il titolo di Letizia Ortiz moglie di Felipe VI; Il titolo onorifico di Elton John; Un titolo per chi segna molte reti; titolo attribuito ai pastori protestanti; Titolo che spetta al baronetto ; baronetto inglese; Il baronetto britannico; baronetto ; Lo appellativo del baronetto ; L appellativo del baronetto inglese; Appellativo per il baronetto ; Appellativo del baronetto ; Diffuso dizionario inglese ; L inno nazionale inglese ; Brian musicista inglese ; Il levante inglese ; Il re inglese ; La band inglese di Mick Hucknall; Siamo in inglese ; Lei in inglese ; Si stringono con la chiave inglese ; Il trattenimento inglese ;

