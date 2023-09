Sportivo che usa le pelli di foca per salire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sportivo che usa le pelli di foca per salire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SCIALPINISTA

Significato/Curiosità : Sportivo che usa le pelli di foca per salire

Lo scialpinismo è uno sport che coinvolge sciatori che utilizzano pelli di foca per salire sulle montagne prima di scendere con gli sci. Questa disciplina combina l'escursionismo invernale con la discesa in sci, consentendo agli scialpinisti di esplorare terreni montuosi remoti e spesso inaccessibili. Le pelli di foca, attaccate alla parte inferiore degli sci, forniscono trazione durante l'ascesa e possono essere sganciate per agevolare la discesa. Gli scialpinisti devono essere ben addestrati e attrezzati per affrontare le condizioni climatiche e il terreno impegnativo. Questo sport offre l'opportunità di connettersi con la natura invernale e di sperimentare la montagna in modo unico ed emozionante.

Altre risposte alla domanda : Sportivo che usa le pelli di foca per salire : sportivo; pelli; foca; salire;

