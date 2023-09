Sorgevano su Ground Zero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorgevano su Ground Zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TORRI GEMELLE

Significato/Curiosita : Sorgevano su ground zero

Disambiguazione – "ground zero" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ground zero (disambigua). questa voce sull'argomento catastrofi è... Evidenza delle torri gemelle (twin towers), inaugurate il 4 aprile 1973 e distrutte negli attentati dell'11 settembre 2001. con il crollo delle torri (denominate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

