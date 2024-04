La Soluzione ♚ Si offrono ai visitatori La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si offrono ai visitatori. SEDIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si offrono ai visitatori: La sedia, o seggiola, è un mobile su cui una singola persona può sedere appoggiando natiche e schiena. È formata da un piano orizzontale chiamato seduta, solitamente distanziato dal pavimento mediante gambe di sostenimento o altro sistema, e da uno schienale o spalliera di appoggio. Sia la seduta sia lo schienale possono assumere forme diverse e il numero delle gambe può variare a seconda del tipo di sedia. Oltre che impiegata come seduta indipendente, la sedia può essere accostata ad altri mobili, quali una scrivania o altro piano di lavoro oppure un tavolo. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La sedia, o seggiola, è un mobile su cui una singola persona può sedere appoggiando natiche e schiena. È formata da un piano orizzontale chiamato seduta, solitamente distanziato dal pavimento mediante gambe di sostenimento o altro sistema, e da uno schienale o spalliera di appoggio. Sia la seduta sia lo schienale possono assumere forme diverse e il numero delle gambe può variare a seconda del tipo di sedia. Oltre che impiegata come seduta indipendente, la sedia può essere accostata ad altri mobili, quali una scrivania o altro piano di lavoro oppure un tavolo. sedie ( approfondimento) f pl plurale di sedia Sillabazione sè | die Etimologia / Derivazione vedi sedia Sinonimi seggiole, sedili, sgabelli, panche, poltrone

(di re, di papi) seggi, troni, scanni

Mobili di cui i Giapponesi fanno spesso a meno; Mobili uniti ai tavoli; Liquori che si offrono dopo mangiato; Dolci che si offrono a scatole; Indirizza i visitatori nei grandi uffici pubblici; Permette di vedere i visitatori senza essere visti;

SEDIE

