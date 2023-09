Somigliano alle renne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somigliano alle renne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALCI

Durante la descrizione dell'isola di scandza, cita tre gruppi i cui nomi somigliano al phinnoi di tolomeo: screrefennae, finnithae e mitissimi finni. si suppone... Il dermacentor albipictus, che possono essere fatali alla popolazione di alci. benché generalmente timidi, i maschi divengono intraprendenti nella stagione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

