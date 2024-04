La Soluzione ♚ Li mangiano le renne La definizione e la soluzione di 7 lettere: Li mangiano le renne. LICHENI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Li mangiano le renne: I licheni sono organismi simbionti derivanti dall'associazione di due individui: un organismo autotrofo - un cianobatterio o un'alga (per lo più una clorofita) - e uno eterotrofo, un fungo, in genere un ascomicete o un basidiomicete. Sono caratterizzati da un tallo e vengono classificati basandosi sulla tassonomia della specie fungina (nelle classificazioni precedenti facevano parte delle crittogame). I due simbionti convivono traendo reciproco vantaggio: il fungo, eterotrofo, sopravvive grazie ai composti organici prodotti dalla fotosintesi del cianobatterio o dell'alga, mentre quest'ultima riceve in cambio protezione, sali minerali ed ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I licheni sono organismi simbionti derivanti dall'associazione di due individui: un organismo autotrofo - un cianobatterio o un'alga (per lo più una clorofita) - e uno eterotrofo, un fungo, in genere un ascomicete o un basidiomicete. Sono caratterizzati da un tallo e vengono classificati basandosi sulla tassonomia della specie fungina (nelle classificazioni precedenti facevano parte delle crittogame). I due simbionti convivono traendo reciproco vantaggio: il fungo, eterotrofo, sopravvive grazie ai composti organici prodotti dalla fotosintesi del cianobatterio o dell'alga, mentre quest'ultima riceve in cambio protezione, sali minerali ed ... licheni f pl (botanica) plurale di lichene Sillabazione li | chè | ni Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Altre Definizioni con licheni; mangiano; renne; Crescono su muri e tronchi; Crescono sui muri e sui tronchi; Mangiano legno; Mangiano in un trogolo; Non mangiano carne uova e latte; Somigliano alle renne; Le hanno granchi e renne; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Li mangiano le renne

LICHENI

