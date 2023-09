Serviva per il bucato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serviva per il bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LISCIVA

Significato/Curiosita : Serviva per il bucato

La liscìvia, chiamata anticamente liscìa (termine usato anche adesso in sardegna, sicilia e veneto) o ranno (termine lombardo e toscano), è una soluzione...

