Riportano fatti realmente avvenuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riportano fatti realmente avvenuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STORICI

Significato/Curiosita : Riportano fatti realmente avvenuti

I fatti del g8 di genova furono una serie di eventi politici avvenuti nella città italiana di genova a partire da giovedì 19 luglio sino a domenica 22... ^ centro piombinese di studi storici, ricerche storiche, volume 29, ed. l. olschki, 1999 ^ p. bayle, dizionario storico e critico in società filosofica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Riportano fatti realmente avvenuti : riportano; fatti; realmente; avvenuti; Quelli del Mar Morto riportano passi biblici; riportano episodi incerti della vita di Gesù; Quelli sporchi si riportano in cucina; riportano alla luce antiche città sepolte; riportano alla luce città sepolte; riportano alla luce i ruderi; Non riportano danni dopo un incidente; riportano i voti degli studenti; riportano nomi di località; riportano notizie relative a dodici mesi; Tanto scadenti da lasciare insoddisfatti ; Non aggiornato sugli ultimi fatti ; Soddisfatti contenti; I fatti che ti riguardano; Lo sono i profilati fatti apposta per gli spigoli; fatti diminuire di livello; Con i misfatti in un film di Woody Allen; Idee e convinzioni spesso contrapposte ai fatti ; Celare o minimizzare fatti gravi salvare le; fatti o avvenuti di nuovo; Pellicola per la Tv che tratta fatti realmente accaduti; Scrive di fatti che sono realmente avvenuti; Aiuta le persone a vedere come sono realmente ; Esserci realmente ; Film in cui si ripercorre la vita di un personaggio realmente esistito; Fatti o avvenuti di nuovo; avvenuti prima; avvenuti da poco; Scrive di fatti che sono realmente avvenuti ; Ottimi risultati professionali accaduti, avvenuti ; avvenuti per combinazione; Scrive di fatti avvenuti ;

Cerca altre Definizioni