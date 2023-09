Resa delle armi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resa delle armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CAPITOLAZIONE

Significato/Curiosita : Resa delle armi

Con il termine resa del giappone si fa riferimento alla resa incondizionata dell'impero giapponese alle potenze alleate nella seconda guerra mondiale... Disambiguazione – "capitolazione" rimanda qui. se stai cercando l'istituto giuridico tra uno stato e i cittadini di uno stato straniero, vedi capitolazione (trattato)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

