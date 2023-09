Si pompa negli scafandri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pompa negli scafandri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARIA

Significato/Curiosita : Si pompa negli scafandri

Pesi di zavorra. attrezzatura completa da palombaro con pompa aria manuale moderni scafandri da palombaro esposti all'eudi show attrezzatura da palombaro... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aria (disambigua). l'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si pompa negli scafandri : pompa; negli; scafandri; Contiene gli attrezzi o pompa la musica; pompa che asporta molta acqua in eccesso; L addetto alla pompa del carburante; Fatto con grande pompa ; Lavora presso una pompa di carburante; Un tipo di pompa usata in casi di alluvione; Si pompa no in palestra; La pompa usata per le bonifiche; Un ligure di Onegli a o Porto Maurizio; Furono idoli dei giovani negli anni Sessanta; negli insetti è situato nelle antenne; Un dispositivo presente negli aerei da guerra; La partenza negli ippodromi; Ha molta importanza negli spettacoli; Pianta i chiodi negli zoccoli; Il Déco in voga negli Anni 20;

Cerca altre Definizioni