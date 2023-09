Pianta tropicale da zucchero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta tropicale da zucchero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CANNA

Significato/Curiosita : Pianta tropicale da zucchero

Progetto:forme di vita/apg iv. la canna da zucchero (saccharum officinarum l., 1753), nota anche come cannamele è una pianta tropicale, originaria delle regioni indomalesi... Pianta: canna comune (arundo donax) canna di palude (phragmites australis) canna da zucchero (saccharum officinarum) canna di bambù (bambuseae) canna – comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

