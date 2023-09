Un paramento indossato dal Papa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un paramento indossato dal Papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STOLA

Significato/Curiosita : Un paramento indossato dal papa

Prima della riforma liturgica avviata dal concilio vaticano ii si diceva paramento sacro; oggi si parla di paramento liturgico, in quanto si riserva il termine... La stola è un paramento liturgico utilizzato dai vescovi, dai presbiteri e dai diaconi della chiesa cattolica e di altre comunità cristiane di tradizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un paramento indossato dal Papa : paramento; indossato; papa; paramento del rabbino; Un paramento sacro; paramento liturgico; paramento anteriore dell altare; paramento sacerdotale; Antico paramento ebraico; paramento dei Grandi Sacerdoti ebrei; Non più indossato ; L abito indossato dall imperatore Enrico IV a Canossa; Capo in maglia o stoffa indossato sulle spalle; indossato re da vetrina; indossato re sempre immobile; Come il costume indossato nell Eden; Il giubbotto indossato dagli sciatori; Come l abito indossato dal sacerdote; Il gonnellino indossato con speciali scarpette; Abito che viene indossato dai direttori d orchestra; Il centro del papa to; Sonnifero estratto dal papa vero; Il papa che nel 1331 istituì la Sacra Rota; La Piazza sulla quale si affaccia il papa ; Vi spadroneggiò Papà Doc; Il papa che convocò il concilio di Trento; Il Cristianesimo di papa Francesco; II vero papà di Pinocchio; Fu papa dal 136; La Leslie della pellicola Papà Gambalunga;

Cerca altre Definizioni