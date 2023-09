Le papille sulla lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le papille sulla lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GUSTATIVE

Significato/Curiosita : Le papille sulla lingua

le papille linguali, o papille gustative nel linguaggio comune, sono piccole strutture neuroepiteliali situate sulla superficie superiore della lingua... Ghiandole gustative (di von ebner). il loro secreto, assai fluido, ha il compito di mantenere libero il vallo delle papille in modo che le gemme gustative siano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le papille sulla lingua : papille; sulla; lingua; Le papille presenti sulla nostra lingua; Recettori sulla lingua: papille __; Fare un taglio sulla somma; Muore sulla spiaggia; Un solco sulla zebra; Mettere sulla bilancia; Ha le stelle sulla tuba; Cuocere sulla brace; Lasciare in ansia qualcuno: tenere sulla ; sulla bandiera canadese c è una sua foglia; La lingua dei bassifondi; La lingua di Senofonte; Riscritta in altra lingua ; Lambire con la lingua ; Tipo di suono della lingua ; La lingua parlata da Gesù; La lingua di Byron; Ossicino della lingua ;

