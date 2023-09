L obiettivo che avvicina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L obiettivo che avvicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TELE

Significato/Curiosita : L obiettivo che avvicina

La focale normale (che va da 38 a 43mm equivalenti), si potrebbero includere anche le focali da 35 a 58 mm; ma se un 35mm si avvicina appena ad un "grandangolo"... tele+ è stata una piattaforma televisiva a pagamento per la televisione analogica terrestre fornita da telepiù s.p.a. e destinata al mercato televisivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L obiettivo che avvicina : obiettivo; avvicina; Un obiettivo dei venditori; Il suo obiettivo e far canestro; La fotocamera che non ha l obiettivo da regolare; obiettivo a focale variabile; L obiettivo che i venditori si prefiggono di raggiungere; obiettivo tuttofare; Azionare l obiettivo cinematografico a focale variabile; Un obiettivo mobile; Stella la notte si avvicina ; Permette uno sguardo ravvicina to; Una lunga e ravvicina ta fila; Più si avvicina meno si vede; Che avvicina no che carpiscono; Strumenti ottici per avvicina re soggetti lontani; avvicina i soggetti; avvicina re;

Cerca altre Definizioni