Il nome di Sciascia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di Sciascia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LEONARDO

Significato/Curiosita : Il nome di sciascia

Sostiene che molti elementi del nome della rosa provengano in maniera deliberata dalle opere di leonardo sciascia. tra questi, il titolo ricalcherebbe un'espressione... Disambiguazione – "leonardo" e "da vinci" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi leonardo (disambigua), da vinci (disambigua) o leonardo da vinci... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il nome di Sciascia : nome; sciascia; Fenome no fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati; nome di vari califfi; Il nome di Pavese; Il nome femminile che si anagramma con dai; Dà nome a uno speciale innesto di lampade; Studia fenome ni apparentemente soprannaturali; Il primo nome di Hegel; Lo sciascia scrittore; Iniziali di sciascia ; Dopo uomini e mezz uomini per Leonardo sciascia ; Romanzo di Leonardo sciascia ; Noto romanzo di Leonardo sciascia ; Il _ della civetta, capolavoro di sciascia ; _ modo: libro di sciascia ;

